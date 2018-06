Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Rota da Bairrada (ARB) e a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) juntam-se para prestar tributo à região, aos seus locais e nativos numa cerimónia memorável. Sob o título ‘Bairrada: No Sentido dos Sentidos’, este momento solene está marcado para esta sexta-feira, dia 1 de junho, no centenário Teatro Aveirense, na cidade de Aveiro, a “Veneza portuguesa”. Palco da cultura e da arte, este espaço vai testemunhar a nomeação de cinco figuras conhecidas do público como ‘Embaixadores Bairrada’. Ao quinteto de personalidades, a CVB e a ARB somaram uma nova categoria, a de ‘Instituição de Reconhecimento Mérito’, atribuída à Universidade de Aveiro, pelo seu desempenho ao nível do Ensino e que, este ano, comemora 45 anos.

De acordo com o programa da cerimónia ‘Bairrada: No Sentido dos Sentidos’, marcam presença os cinco embaixadores: António Almeida Ribeiro, nas relações internacionais; Cláudia Faria, na investigação e ciência; João Tomás, no desporto; Pedro Anjos, na cultura; e o chefe Tiago Bonito, na gastronomia. Vão assim juntar-se aos ‘Embaixadores Bairrada 2017’: Dino Alves, Maria Rueff, Ricardo Costa, Sandro Alves e Sérgio Conceição.

Um momento solene, durante o qual vão ser anunciados e entregues os prémios do ‘XXXVIII Concurso Os Melhores Vinhos Bairrada’, que premia os néctares da colheita de 2017 e é promovido pela Confraria dos Enófilos da Bairrada.

