O talento das crianças das escolas de Anadia é o grande protagonista do “School Kid’s Talent”, um concurso cuja fase final vai decorrer na próxima sexta-feira, dia 18 de maio, pelas 17h30, no Pavilhão de Desportos de Anadia, no Complexo Desportivo.

Promovido pela Câmara Municipal de Anadia, em parceria com as escolas do concelho, este grande espetáculo irá revelar as especiais aptidões dos jovens alunos de Anadia no domínio das artes performativas.

A iniciativa conta, nesta segunda edição, com a participação de crianças de sete escolas da rede pública, nomeadamente das EB1 de Tamengos, de Poutena, de Vila Nova de Monsarros, e da Moita, bem com dos Centros Escolares de Sangalhos, de Avelãs de Cima/Avelãs de Caminho, e de Arcos. A rede privada estará representada pelo Colégio de Nossa Senhora da Assunção, de Famalicão.

O evento irá envolver cerca de 200 crianças, que apresentarão várias performances, desde a dança ao canto.

A entrada é livre e aberta à população em geral.