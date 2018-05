A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro realizou, no passado dia 8 de maio, na Mamarrosa, uma sessão de esclarecimento relativa ao “Estudo Urbanístico para a Rua da Banda Filarmónica e Rua do Alto Rio”, dirigida aos proprietários dos terrenos abrangidos.

Na sessão, que se realizou no edifício da Junta de Freguesia da Vila da Mamarrosa, estiveram presentes o Presidente da Câmara, Duarte Novo, e duas técnicas da autarquia, que apresentaram o estudo, respondendo a todas as questões e às preocupações dos proprietários dos terrenos que confinam com as infraestruturas a requalificar.

Duarte Novo esclareceu que “o contributo dos proprietários será decisivo para o projeto avançar”, defendendo que o estudo foi realizado numa perspetiva em que “todos os interesses estão defendidos, com reais benefícios para a população da Mamarrosa e visitantes do parque, mas também para os proprietários confinantes, que verão os seus terrenos valorizados pelas benfeitorias a executar pela autarquia”.

