Mamarrosa: Desfile de Bicicletas Antigas já é internacional

É já no próximo dia 11 de maio que tem lugar a 8.ª edição do Desfile Histórico de Bicicletas Antigas da Bairrada. Começa junto à Igreja da Mamarrosa (9h30) e percorre depois (12km) a União de Freguesias de Bustos, Trovical e Mamarrosa. Aqui termina, com um almoço convívio no Parque do Rio Novo.

Trata-se de um evento único em Portugal, pelo facto de ser restrito a bicicletas até à década de 40 do séc. XX, sendo também possível apreciar o traje da respetiva época.

Esta edição será ainda mais especial com a internacionalização do Desfile, que conta com a presença do francês “Musée du Vélo”. Estarão também entre os participantes outros museus a nível nacional, como o Museu do Caramulo e o Clube Aveirense de Automóveis Antigos de Aveiro, e um leque de grandes colecionadores de bicicletas antigas, de norte a sul do país.

Marcarão igualmente presença neste dia entidades do Estado, nomeadamente a Divisão de História e Cultura da GNR – Museu da GNR, entre outras, que serão reveladas no dia do evento.

A organização deste Desfile Histórico está, mais uma vez, a cargo de Relíquias da Bairrada e da Associação de Caçadores do Norte da Bairrada, que identificam como “princípio deste evento a relevância histórica e social da bicicleta antiga, pois falamos do segundo meio de transporte mais antigo do mundo”, revela Vítor Ferreira.

A organização apela a todos os que possam ter um exemplar dentro do regulamento (bicicletas até à década de 40), que entrem em contacto com a organização, através de e-mail (reliquiasdabairrada@gmail.com). Mesmo não tendo, “são todos bem-vindos à vila da Mamarrosa, onde poderão arregalar o olho com este verdadeiro Museu rolante”.