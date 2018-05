O Dia do Município da Mealhada foi celebrado, no passado dia 10, com a homenagem a conterrâneos que se distinguem pelo serviço público prestado e com a recuperação da tradição, que vem do séc. XIX, da Romaria da Ascensão.

Foram cinco os condecorados com a Medalha de Mérito do Município: António Breda Carvalho, Augusto Mamede, João Breda (representado pelo pai António Breda), José Carlos Pereira e Mário Silva Carvalho. A estes juntam-se duas coletividades concelhias: o Centro Cultural Recreativo Lameirense, da freguesia do Luso, e o Centro Recreativo de Antes, da União de Freguesia de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara, sublinhou o simbolismo da cerimónia, reconhecendo que “é mais do que justo este reconhecimento público de pessoas e entidades que muito fazem pela comunidade”. E não ficou sem resposta. José Seabra Pereira, professor da Universidade de Coimbra, enalteceu o facto do Município “não deixar perder a cultura e a educação”, “não esquecer a importância da formação integral dos cidadãos nascidos na Mealhada”.

