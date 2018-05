O tema do ambiente e da agricultura biológica e biodinâmica serviram de mote ao IX Jantar Conferência promovido pelo Jornal da Bairrada, em parceria com a Câmara Municipal de Anadia, que reuniu na noite do passado dia 17 de maio, mais de uma centena de participantes no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.

Um evento que serviu para alertar, sensibilizar e promover as práticas sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema agrícola.

Foi num clima descontraído, de amizade e confraternização que António Fontainhas Fernandes, reitor da UTAD e orador convidado do IX Jantar Conferência do JB, realizado no passado dia 17 de maio, se dirigiu a cerca de uma centena de participantes para falar dos desafios, oportunidades, mas também da sustentabilidade e inovação na agricultura.

Num evento que teve como palco o Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, Fontainhas Fernandes centrou a sua intervenção no futuro da agricultura.

Ler mais na edição impressa ou digital