A ADREP voltou a garantir um lugar entre as melhores equipas do país, ao terminar a fase de apuramento do Campeonato Nacional de Clubes, que se disputou este fim de semana, na 11.ª posição, com 330,5 pontos, uma melhoria significativa de 65,5 pontos comparativamente com o alcançado na época passada. A equipa da Palhaça integrou o grupo de Abrantes, com o apuramento a disputar-se ainda em Guimarães, Ribeira Brava, Seixal e Setúbal, num total de 43 equipas participantes, das quais apenas 28 cumpriram os requisitos de pontuação coletiva final.

Em termos individuais, as atletas da ADREP obtiveram nove resultados no top 10 nacional, com especial relevo para Flávia Costa que alcançou a 3.ª melhor marca nacional desta fase de apuramento, obtendo um novo recorde pessoal de 41,49 metros no lançamento do dardo, sendo ainda 16.ª no salto em altura com 1,44 metros. Igualmente em plano de destaque esteve a juvenil Mariana Ferreira, 6.ª melhor nacional nos 800m, com 2,20 minutos, praticamente igualando o seu recorde pessoal na distância, feito que alcançou na prova de 400m, com 63,04 segundos, a 17.ª melhor marca do país.

A lançadora Maria Fernandes terminou a prova de lançamento do peso com 11,49 metros, sétimo melhor registo do país, com a juvenil Francisca Reis a bater novamente o seu recorde pessoal no salto com vara, transpondo a fasquia a 2,69 metros, a 8.ª melhor marca desta fase de apuramento. Igual posição no ranking nacional do apuramento alcançou a velocista Diana Oliveira, 8.ª classificada nos 100m com 12”74, ela que viria a terminar no 13.º posto os 200m com 27,18 segundos. A última posição no top 10 nacional foi alcançada pela estafeta feminina de 4x100m, com o quarteto formado por Micaela Nascimento, Catarina Amorim, Inês Arada e Janine Teixeira a terminar no 8.º posto com 51,60 segundos. Próximo do top 10 nacional ficou a outra estafeta da ADREP, com Janine Teixeira, Catarina Amorim, Diana Oliveira e Márcia Martins a terminarem os 4x400m em 4,17 minutos, 11.º melhor tempo nacional.

Cristiana Campos terminou o lançamento do disco com 33,86 metros e o lançamento do martelo com 27,41 metros, obtendo a 13.ª e 19.ª posições, respetivamente. Inês Arada realizou ambas as provas de barreiras, completando os 100m barreiras em 16,85 segundos (14.ª posição) e os 400m barreiras em 70,50 segundos, registo que lhe permitiu alcançar a 13.ª posição nesta fase nacional de apuramento. Helena Gomes nas duas provas de saltos horizontais, terminou o triplo salto com 10,58 metros (12.ª posição), alinhando ainda no salto em comprimento face à lesão de Bruna Varela, terminando em 21.º com 4,72 metros.

Ao nível das provas de resistência, Edna Neves foi 14.ª nos 5000m com 20,15 minutos, realizando ainda os 3000m, que completou com 11,32 minutos, no 17.º posto. Sandra Leitão terminou os 3000m marcha com 16,55 minutos, na 13.ª posição, enquanto que Débora Santos foi 14.ª nos 3000m obstáculos com 13,08 minutos e Adriana Caldeira terminou os 1500m com 5,20 minutos, no 20.º posto.

Face a estes resultados, a equipa da ADREP irá participar na final do Campeonato Nacional de Clubes da 2.ª Divisão, que se vão disputar em Braga, nos dias 21 e 22 de julho, medindo forças com as equipas da Casa do Benfica de Faro, Escola do Movimento, JOMA, Maia AC, GA Fátima, UC Eirense e ACR Sr.ª do Desterro.