O Estádio Municipal de Vagos acolheu, no passado fim de semana, os Campeonatos Distritais de Pista ao ar livre para os escalões de Sub-23 anos e de seniores (absolutos), competições disputadas em simultâneo e que permitiram à equipa da ADREP escrever mais uma página de sucesso na sua história, com a equipa feminina de Sub-23 a sagrar-se campeã distrital e a equipa sénior feminina a subir ao pódio na segunda posição, fruto das 26 medalhas conquistadas individualmente pelos atletas da Palhaça ao longo dos 2 dias de competição.

No Campeonato Distrital de Sub-23, o domínio palhacense cedo se fez sentir, ao arrebatar 7 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. O quarteto formado por Micaela Nascimento, Inês Fernandes, Inês Arada e Diana Oliveira venceu ambas as estafetas, de 4x100m e de 4x400m, com Diana Oliveira a triunfar ainda nos 100m. Inês Arada venceu os 400m barreiras, realizando a marca de acesso ao Campeonato Nacional de Esperanças, enquanto que Francisca Reis melhorou o seu recorde pessoal no salto com vara, vencendo com 2,65m e confirmando a marca de acesso aos campeonatos nacionais de juvenis e de juniores. Mariana Ferreira e Adriana Caldeira subiram também ao lugar mais alto do pódio, triunfando nos 800m e 3000m, respetivamente.

Ainda no Campeonato de Sub-23, Andreia Elias subiu pela primeira vez a um pódio individual, conquistando a prata na prova de salto em comprimento, a mesma classificação alcançada por Inês Arada nos 400m planos e por Diana Oliveira nos 200m. A ADREP conquistou ainda 3 medalhas de bronze, por intermédio de Diana Costa na prova de lançamento do peso, Mariana Ferreira nos 1500m e de João Pedro nos 800m, uma evolução de 3 segundos para o júnior de 1.º ano.

A equipa sénior feminina, ainda que desfalcada de várias atletas importantes, exemplos de Bruna Varela, Helena Gomes, Márcia Martins e Maria Fernandes, sagrou-se vice-campeã distrital, sendo apenas superada pela formação do Grecas, natural favorita à vitória coletiva. A nível individual, destaque para o setor de lançamentos, com Cristiana Campos a vencer as provas de lançamento do peso e de lançamento do disco e com Flávia Costa a triunfar na prova de lançamento do dardo. As restantes vitórias foram alcançadas por atletas ainda sub23, as já referidas Inês Arada (400m barreiras), Mariana Ferreira (800m), Francisca Reis (salto com vara) e o quarteto de 4x100m, desta feita com Cátia Rodrigues em detrimento de Micaela Nascimento. As meio-fundistas Débora Santos (3000m obstáculos) e Edna Neves (5000m) subiram ao pódio na posição prata, igual classificação alcançada por Diana Oliveira nos 100m, ela que viria ainda a conquistar o bronze na corrida de 200m, à semelhança de Inês Arada nos 400m e de Adriana Caldeira nos 3000m.