Com um cartaz de animação reforçado, onde as grandes atrações são a inglesa Ella Eyre, os brasileiros Paula Fernandes e MC Livinho e os nacionais Carlão, Tim, Mariza, Bárbara Bandeira, Diogo Piçarra e Mário Mata, a edição deste ano do AgitÁgueda está oficialmente apresentada e apostada em continuar a bater recordes de afluência em 2018.

O evento, organizado pela Câmara de Águeda, volta a apostar na conjugação dos ingredientes únicos que tornam, nesta altura do ano, a cidade mais criativa, colorida e inovadora. Estas são as grandes bandeiras para quase um mês de festa, de 7 a 29 de julho, com entradas gratuitas e com um sem número de atividades paralelas, onde se destaca a arte urbana, muito especialmente as tradicionais instalações de chapéus de chuva, que correm mundo.

Entre as novidades para este ano conta-se uma maior aproximação entre a autarquia e a Associação Comercial de Águeda (ACOAG) que vai resultar numa instalação que vai reforçar a presença do AgitÁgueda na zona alta da cidade, assim como a abertura do Centro de Artes de Águeda durante o evento para acolher alguns momentos culturais.

As residências artísticas, provas desportivas, o regresso do comboio turístico Vouguinha (por um período maior), a envolvência com o Rio Águeda, os 11 bares e as tasquinhas entregues a 36 associações locais, juntam-se a outros momentos que fazem a marca deste festival, como o Agitakids e a animação de rua, para além de um sem número de atividades pela cidade e parte do concelho.

Com um orçamento de 600 mil euros, semelhante ao do ano passado, o AgitÁgueda “está a mudar a mentalidade dos aguedenses que cada vez mais gostam e sabem receber”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, na apresentação do festival, esta quarta-feira no salão nobre da autarquia aguedense.

Jorge Almeida, presidente da Câmara, falou do impacto positivo do evento para o turismo local. “As pessoas reconhecem-nos pelo Mundo e, cada vez mais, vão criando este destino turístico”. “O Agitágueda é um êxito estrondoso em termos turísticos”, concluiu.

Daremos todos os pormenores deste festival na próxima edição impressa do JB, no dia 28.

Programa

Dia 7 julho

22h30 – Carlão

23h30 – MC Livinho (Brasil)

Dia 8

22h – Tim & Orquestra 12 de Abril

12

22h – La Yegros (Argentina – Programação Festim)

13

22h30 – Dubioza Kolektiv (Bósnia & Herzegovina)

14

22h30 – Mariza

15

22h – Bárbara Bandeira

19

22h – Waldemar Bastos (Angola)

20

22h30 – Diogo Piçarra

22

22h – Mário Mata

26

22h – Omar Souleyman (Síria – Festim)

27

22h30 – Blaya

28

22h30 – Ella Eyre (Inglaterra)

29

22h – Paula Fernandes (Brasil)