A Casa do Povo de Amoreira da Gândara inaugura, no próximo dia 9 de junho (sábado), as obras de ampliação e remodelação das suas instalações.

Em dia de 8.º almoço de angariação de fundos, terá lugar esta grande inauguração. Por isso, este é o último almoço com este propósito já que a inauguração do espaço acontece neste dia.

De acordo com a direção da instituição, liderada por Manuel Ferreira, “as instalações que hoje existem, devem-se em grande parte à ajuda prestada pelo Ministério da Segurança Social, pela Câmara Municipal de Anadia, pelo empréstimo que nos foi concedido e por toda a população” que contribuíram ao longo destes anos para que este dia finalmente chegasse.

A obra inicialmente orçada em 523.470 euros, acabou por ultrapassar este montante devido a obras que foram surgindo na sequência desta e que não estavam inicialmente contempladas.

Numa missiva dirigida aos sócios, amigos e convidados, a direção avança que “uma casa antiga, desadaptada e escura” deu lugar a um espaço com “luminosidade”, mas que prima e primou sempre “pelo caráter humano e profissional das pessoas que aqui trabalham”, agora com motivação reforçada para cumprimento desta missão.

A direção da Casa do Povo reconhece ainda que “o caminho não chegou ao fim”, pois têm consciência de que “este é o início de um grande compromisso para com os idosos, seus familiares e para com todas as pessoas que colaboraram com esta causa”.