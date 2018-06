O ginásio Cross Company acaba de mudar de instalações, agora no edifício da Clínica do Cértoma (na Av. Eng. Tavares da Silva, em Anadia), num processo que trouxe várias mudanças, a começar pela centralidade e dimensão, quer em capacidade, quer em termos da oferta de serviços.

Esta mudança para um novo espaço, decorrente de um acordo com um plano estratégico definido para cinco anos, levou a administração do ginásio a antecipar as mudanças para dar resposta à inscrição de um maior número de sócios, sobretudo nos horários a partir das 17h30.

“O Cross Company trabalha com marcações, definindo assim o número máximo de alunos dentro do ginásio nas nossas aulas, oferecendo assim o máximo de acompanhamento e de qualidade no nosso serviço de Massagem, PT, PT Group e Aulas de Grupo Indoor”, disse, a propósito, Pedro Heleno, do Cross Company.

Localização central e melhores condições. Quanto ao espaço escolhido, aquele responsável aponta que não poderia ser melhor. “Neste momento temos uma localização central, apresentamos bastantes lugares para estacionamento na área envolvente, é uma zona de passagem de muitos cidadãos, é um espaço completamente amplo de cerca de 400 m2 e, por último, conseguimos uma parceria com uma entidade de saúde que nos permite criar sinergias”.

Apesar de manter o mesmo conceito – sem máquinas de musculação, acompanhamento permanente e aulas dentro e fora do ginásio – este ginásio apresenta, como novidade, o serviço mais alargado de Open Box (treinar sem orientação de treinadores), com salas de treinos com o dobro da área, melhor climatização, melhoria do piso e melhor material.

Segundo Pedro Heleno, este espaço também permite abraçar outros projetos inovadores na zona como a organização de festas de aniversário para crianças e as organização de férias desportivas, também para crianças, a funcionar no verão.

O conceito Cross Company é de treino específico e especializado à medida das necessidades do sócio, quer seja dentro ou fora do ginásio. “O processo é simples, já que realizamos uma avaliação inicial para perceber como o aluno está e para onde quer ir. A partir dali direcionamos o aluno para o caminho que achamos que seja o melhor para ele”, destaca Pedro Heleno.

Horários e acompanhamento. Em termos de horários, a abertura é às 7h às terças, quintas e sextas-feiras, enquanto que à segunda-feira abre às 8h. O encerramento continua a ser às 21h30, sendo a última aula do dia às 20h30.

“Durante todo o horário de aulas, temos pelo menos um PT a acompanhar o treino, exceto em Open Box.”

Dentro do treino personalizado, o Cross Company dispõe de PT Uno para uma pessoa, PT Group para 8 pessoas, PT Home ao domicílio e PT Online para acompanhamento online de todo o processo de treino do aluno.

Em aulas de grupo, este ginásio permite a prática de modalidades para todo o tipo de público e intensidades, nomeadamente Pilates, Yoga, Stretching (para todos), ABS, TRX, GAP (para treino mais localizado de média intensidade) e Tabata, Hiit e C-Power (treinos de alta intensidade), assim como C-Cardio, Zumba, Boot Camp, e C-Run (para treinos mais cardiovasculares).

Dispõe ainda de Seniores Fit direcionado para treino com pessoas de mais de 65 anos, C-Mom, para exercício físico pré e pós-parto, e brevemente o Cross Kids, direcionado para crianças dos 4 aos 12 anos.

Parcerias. O Cross Company tem já em vigor muitas parcerias que oferecem desconto nos seus serviços, destacando-se os portadores do Cartão da Clínica do Cértoma, Cartão Anadia Jovem, assim como os colaboradores das empresas Pavigrés, Sanitana e NEXX. Os descontos são de 10% nas mensalidades, 50% na jóia, t-shirt, oferta de seguro, oferta de aulas de outdoor, 20% de desconto em massagens e 10% em suplementação.

“Estamos a desenvolver mais parcerias que serão anunciadas brevemente, nomeadamente a entrega de vales de oferta no comércio local, como já acontece na Aliópticas, MiraSport, Gavicar e Halcon Viagens”, conclui Pedro Heleno.