Está aí mais uma edição da Sardinhada de Santo António. Este ano, terá lugar no sábado, dia 9 de junho, a partir das 19h, no Vale Santo, em Anadia.

O arraial será animado pelo grupo Diapasão.

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, esta noite de festa adivinha-se muito concorrida, à semelhança do que aconteceu com as anteriores edições.

A autarquia convida, assim, a população a celebrar, a partir das 19h, no Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho), a figura de Santo António, o mais popular dos santos portugueses.

Neste evento, não faltará a sardinha assada na brasa, o vinho da Bairrada e muita alegria.

A garantir tudo isto estarão cinco agrupamentos de escuteiros do concelho – Anadia, Avelãs de Cima, Sangalhos, São Lourenço do Bairro e a Fraternidade Nuno Álvares / FNA (Escutismo para Adultos) – que serão os responsáveis pela ementa, cabendo à APPACDM de Anadia o serviço de bebidas e de sobremesas.

O grupo Diapasão interpretará música ligeira portuguesa, sendo responsável pela animação do recinto.

A entrada no arraial é gratuita e a participação na noite de Santo António está aberta a toda a população.