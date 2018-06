A equipa de Sub-16 femininos dos Atómicos sagrou-se vice-campeã da Taça Distrital da Associação de Basquetebol de Aveiro, disputada entre sexta-feira e domingo no Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro.

A equipa bairradina acabou por perder frente ao Esgueira (39-41). A formação liderada por Pedro Portugal, não entrou bem na partida, tendo sido penalizada. Esta vantagem foi aproveitada pela equipa adversária que se conseguiu impor e que viria a conquistar o troféu.

O Enesse e o Anadia foram 3.º e 4.º classificados, respetivamente.

Parabéns à equipa, composta por verdadeiras guerreiras e campeãs, que chegaram a esta competição com muito mérito e muita ambição, que culminou com um honroso segundo lugar.