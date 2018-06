A 2.ª edição do ‘Bairrada no Sentido dos Sentidos’ teve lugar na última sexta-feira, dia 1 de junho, no Teatro Aveirense.

Numa iniciativa conjunta da Associação Rota da Bairrada (ARB) e da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), foi prestado tributo à região, numa cerimónia memorável.

Um evento que serviu ainda para dar a conhecer cinco figuras públicas, oriundas da região e escolhidas para ‘Embaixadores Bairrada’. Assim, marcaram presença Cláudia Faria, na investigação e ciência; João Tomás, no desporto; Pedro Anjos, na cultura; e o chefe Tiago Bonito, na gastronomia. Ausente, por motivos profissionais inadiáveis, apenas o embaixador António de Almeida Ribeiro.

Ao quinteto de personalidades, a CVB e a ARB somaram uma nova categoria, a de ‘Instituição de Reconhecimento Mérito’, atribuída à Universidade de Aveiro, pelo seu desempenho ao nível do Ensino e que, este ano, comemora 45 anos.

