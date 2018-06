O Conservatório de Música da Bairrada (CMB) vai realizar um programa de ocupação de tempos livres para crianças do 1.º ciclo intitulado “Férias no Conservatório”, com inscrições até 15 de junho. O programa visa permitir a eventuais candidatos ao ensino artístico terem um primeiro contacto com o Conservatório e com as suas atividades. Decorrerá de 25 a 29 de junho, de manhã e tarde e incluirá atividades lúdico-artísticas nos domínios da música, dança e teatro, para além de atividades desportivas, tudo isto envolto num ambiente de diversão próprio das férias. Para quem não queira ou não possa fazer estas “Férias no Conservatório”, poderá experimentar o ensino artístico nas sessões abertas que decorrerão de 25 a 28 de junho, entre as 18h e as 19h. Basta aparecer para, quem sabe, encontrar um talento escondido.

Renovações de matrícula

Paralelamente estão abertas as renovações de matrícula para o ano letivo 2018/2019 (até 15 de junho) e as novas inscrições (até 30 de junho).

O CMB é uma escola oficial do ensino artístico especializado, com patrocínio do Ministério da Educação. Está sedeado no Troviscal (Oliveira do Bairro) e ministra cursos oficiais de música para todas as idades. Estes cursos poderão ser gratuitos para alunos a partir do 5.º ano de escolaridade em regime articulado com a escola do ensino regular. Para além da música em regime oficial, o CMB fornece ainda diversas outras opções formativas em dança e teatro. A afinar talento desde 2003, o CMB já formou vários artistas que singram no panorama artístico, para além de contribuir para o enriquecimento da criatividade, civismo, disciplina e educação de centenas de jovens em cada ano.

Concerto a favor da Liga Contra o Cancro

Para assinalar o final deste ano letivo, o CMB promoverá, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, o seu Concerto de Verão. Será no dia 13 de junho, pelas 19h e os donativos para ingressos no concerto reverterão para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.