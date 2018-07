É já no próximo sábado, 14 de julho, pelas 21h30, que Rodrigo Leão apresenta, no Parque das Termas da Curia, “Os Portugueses”, um concerto que, a propósito dos 25 anos de carreira a solo do músico, recebe uma versão “revista e atualizada” e conhece edição discográfica. O espetáculo decorre no âmbito da Programação Cultural em Rede da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Anadia. A entrada é gratuita, mas limitada à capacidade do recinto (700 pessoas).

“Os Portugueses” é o resultado de uma “escolha das composições de Rodrigo cantadas em português que se tornaram em alguns dos seus temas mais amados, a par de clássicos instrumentais que sublinham a indefinível portugalidade da sua inspiração melódica”, dando forma a um espetáculo que “olha para a carreira de Rodrigo Leão a partir da língua portuguesa”.

Esta nova versão do concerto “continua a contar com temas instrumentais escritos por Rodrigo para a série televisiva de Joana Pontes e António Barreto, «Portugal, um Retrato Social», e será igualmente acompanhada em palco com projeções de imagens da série”. Rodrigo far-se-á acompanhar pela voz de um artista convidado e “por uma formação ancorada num naipe de cordas (violino, violoncelo e viola), bem como por um multi-instrumentista que lhe permitirá reproduzir em palco os múltiplos ambientes sonoros das gravações originais”.