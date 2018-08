Os chefs Luís Patrão, Armando Matos, Jorge Pardal, Hugo Pereira, Gonçalo Melo e Ricardo Santos fizeram as honras da casa na IV Gala Gastronómica das Estrelas da Bairrada, promovida pelo Hotel Paraíso, no passado sábado, dia 11 de agosto.

Seis chefs, seis pratos e seis vinhos da região, que satisfizeram todos os que não quiseram perder a oportunidade de degustar as iguarias da Bairrada, em mais uma noite de lotação esgotada.

Após a receção aos convidados, onde os aperitivos foram acompanhados por espumantes de Filipa Pato, Casa do Canto, Caves Messias e Luís Pato, deu-se início ao banquete, começando com um Pitau de Raia, do Chef Luís Patrão, acompanhado pelo espumante 3b extra-bruto de Filipa Pato. Seguiu-se o Lúcio da Pateira com aromas de Caldeirada, sugestão do Chef Armando Matos, que harmonizou com vinho branco Quinta do Valdoeiro 2016 (Messias).

Cavala e o seu habitat foi o prato apresentado pelo chef Jorge Pardal, acompanhado pelo vinho branco Pato Rebel 2017, de Luís Pato. Degustou-se, de seguida, uma Favada à Gandareza nos dias de hoje, do chef Hugo Pereira, acompanhado com vinho tinto Messias Baga Tradição 2016, das Caves Messias. O chef Gonçalo Melo surpreendeu os comensais com o Cabrito e as texturas dos sabores da terra, que harmonizou com um vinho tinto Bairrada D.O.C. Reserva 2015, da Adega Casa do Canto. Para adoçar a boca, o chef Ricardo Santos escolheu uma Oliveira Doce, onde prevaleceu o sabor do cholocate, e que acompanhou com o Abafado Molecular Branco 2011, de Luís Pato.

Leia a reportagem completa na edição de 16 agosto 2018 do JB