No passado domingo, realizou-se na Curia, o tradicional Circuito ciclista, destinado a atletas Juniores, numa organização da Associação de Ciclismo da Beira Litoral, e que contou com a colaboração de várias entidades.

Trata-se de um dos mais antigos Circuitos do país, que em tempos remotos, trazia à estância termal, apaixonados pela modalidade de toda a Bairrada e não só.

A prova deste ano teve a participação de 68 atletas, representando as principais equipas nacionais da categoria, e uma da Galiza, e foi ainda uma homenagem ao ex-ciclista do Sangalhos Desporto Clube Floriano Mendes, um filho da terra.

Com várias metas volantes, de montanha e ainda de sprints especiais, em disputa, a prova decorreu a alta velocidade, com várias tentativas de fuga.

De salientar, a que colocou na dianteira, Diogo Narciso, do Maia Formação, António Ferreira, do Vito- Feirense e João Afonso, do Centro Ciclista de Barcelos, que num esforço combinado, acabaram por se superiorizar aos restantes elementos do pelotão, tendo alcançado a meta com 42 segundos de vantagem.

Classificações:

1.º Diogo Narciso – Maia Formação – 1h52m24s

2.º António Ferreira – Vito/Feirense – mt

3.º João Afonso – CC Barcelos – mt

4.º Rodrigo Caxias – Bairrada – 1h53m06s

5.º Bruno Brito – Tensai/Santa Marta – mt

Por equipas, venceu a equipa do Maia Formação, com 5h 38m 36s.

Outros vencedores:

Camisola Azul – Montanha – António Ferreira do Vito/Feirense

Camisola Rosa – Metas Volantes – João Afonso, Barcelos

Camisola Verde – Sprints Especiais – Diogo Narciso, Maia Formação

Camisola Juventude – Branca – Diogo Narciso, Maia Formação

A realização deste evento só foi possível graças à colaboração prestada pela União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro e pelo Município de Anadia, e ainda pelos pelas entidades SEAT-CJR Motors, Fernando Conceição Rodrigues Unip. Lda., e Floriano Mendes, que patrocinaram camisolas.