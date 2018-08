Mafalda Arnauth e António Ataíde vão estar juntos no Parque das Termas da Curia, no próximo sábado, 18 de agosto, pelas 21h30, para uma noite de fado singular, que decorrerá no âmbito do cartaz de “Curia – Paixão pela Vida”, o programa de animação da estância termal promovido pela Câmara Municipal de Anadia.

O projeto que reúne os dois artistas pretende também “unir o Fado de Portugal num só Fado. Como poucas vezes foi feito, é levado a palco o Fado de Lisboa e o Fado de Coimbra, num único espetáculo, com dois dos melhores intérpretes da atualidade”.

O sucesso desta noite memorável está, pois, garantido pelo talento dos dois artistas que nos darão a escutar grandes temas do nosso fado. “Com uma sonoridade própria e única, a guitarra portuguesa associada ao canto, na sua essência mais tradicional, fez deste género musical um dos expoentes máximos da nossa cultura, um despertar de sensações e emoções”.

A animação na Curia prossegue durante a tarde de domingo, dia 19, com o Rancho Folclórico “Olhitos da Bairrada”, de Óis do Bairro, que se apresenta, pelas 16h00, no anfiteatro do Largo Dr. Luís Navega.

Mas o mote para o fim-de-semana é dado na noite de sexta-feira, dia 17 de agosto, com o grupo SaxoBox, que atua na Praça da Juventude, em Anadia, pelas 22h00. Interpretando temas nos estilos soul, blues, funk, pop/rock, e jazz, Marisa Silva, na voz, e Tiago Gala, no saxofone, vêm conquistando ”a atenção do público que procura uma sonoridade distinta e um ambiente musical contagiante”.

A “Animação de Verão” prossegue em Anadia até final de setembro, terminando na Curia no início desse mês. Todos os espetáculos são de entrada livre.