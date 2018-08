A última sessão pública da Câmara de Oliveira do Bairro aprovou o preçário e a lista de produtos de merchandising a comercializar na Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos.

No âmbito do Plano Estratégico do Turismo e Cultura do Município, decidiu o Executivo avançar com esta medida para aquele espaço museológico, uma vez que “a Radiolândia é já um museu de expressão nacional, de muita procura”, justificou Lília Ana Águas, vereadora do pelouro do turismo.

Este processo, que criou a «Radiolinda», mascote do Museu, permitirá aos visitantes a aquisição de vários produtos, desde blocos de notas, t-shirts, canecas, bonés, lápis, entre outros.

