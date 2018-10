O sonho de calhar um dos chamados grandes do futebol português não foi concretizado no sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O Anadia joga fora, no terreno do Vilafranquense, seu adversário na Série C do Campeonato de Portugal. O clube de Vila Franca de Xira ocupa atualmente o 2.º lugar e, a jogar em casa, será um obstáculo de peso. E há essa particularidade, uma semana depois, das duas equipas defrontarem-se de novo no campo do Cevadeiro, para o campeonato.

Já o Águeda teve um pouco mais de sorte, visto que fará a receção ao Louletano, também do Campeonato de Portugal. A equipa algarvia ocupa neste momento o 11.º lugar na Série D.

Os jogos realizaram-se dia 21 de outubro.