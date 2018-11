A Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) procedeu, no passado dia 24 de outubro, à bênção de seis novas viaturas (duas ambulâncias de emergência, duas de transporte de doentes, com capacidade para quatro pessoas cada, um carro de comando e uma scooter), das quais quatro foram oferecidas e duas custeadas pela Associação. A cerimónia da benção das viaturas foi realizada pelo Pároco António Torrão.

No que respeita às viaturas oferecidas, uma das ambulâncias foi oferecida pela Câmara Municipal de Anadia, no valor de 48.725 euros. Uma das viaturas de transporte de doentes foi dada pela Escola Profissional de Anadia (VITI), no valor de 25.830 euros. O dinheiro para esta viatura foi angariado no Passeio Noturno Solidário que a Escola levou a efeito. O carro de Comando foi oferecido por uma Instituição luxemburguesa, a CIS Walferdange, e a scooter foi dada pela empresa Lusomotos.

As restantes duas viaturas (ambulância e de transporte de doentes) foram suportadas pela AHBVA, através de recurso a um financiamento bancário.

