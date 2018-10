A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai colocar recipientes ecopontos para a colocação de velas nos dois cemitérios municipais (novo e velho) de Oliveira do Bairro, por forma a potenciar os níveis de separação, reciclagem e valorização de resíduos no concelho.

Os “velões” vão ser colocados antes do Dia de Todos os Santos (1 de Novembro), de forma a diminuir a deposição de resíduos de cirios/velas nos contentores públicos, para serem encaminhados para um destino mais adequado, onde serão valorizados e reaproveitados.

Para Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal, “trata-se de um projeto piloto que vamos implementar, para já, só em Oliveira do Bairro e que, se a avaliação for positiva, pretendemos estender a todos os cemitérios do Concelho, em colaboração com as Juntas de Freguesia”. Segundo o autarca, “esta medida, que se integra numa estratégia mais vasta para melhorar o desempenho do Município na separação, reciclagem e valorização de resíduos, pretende também sensibilizar os Munícipes relativamente à importância da separação e reaproveitamento dos materiais para o equilíbrio ecológico do planeta, evitando o consumo de matérias-primas naturais”.