Começou hoje, dia 4, e prolonga-se até amanhã, o Curia Oktoberfest, no Parque das Merendas da Curia – junto à estação da CP. O evento, que decorre entre as 14h e as 4h dos dias 4 e 5 de outubro, tem um cariz solidário, já que o lucro reverterá a favor da Associação 4 Patas & Focinhos. Outro dos objetivos da festa é celebrar o Dia Mundial dos Animais (4 de outubro).

O evento tem entrada livre, mas pressupõe a aquisição de uma caneca, com o logotipo do evento, e todas as bebidas são aí consumidas.

O evento terá cerveja marca Sagres, águas, sumos e sidra, bem como algumas cervejas artesanais – Biltre, Estrela D’Alba, Esperança, Cinco Chagas, Onyx e o Licor de Mel Cálice das Trevas. Também terá street food, com Né Chef e Mão Cheia e alguns doces, como a bolacha americana e tripas de Aveiro.