O auditório do Curia Tecnoparque, em Tamengos, Anadia, vai acolher, esta terça-feira, dia 23 de outubro, entre as 17h e as 19h, uma conferência subordinada ao tema “Desenvolvimento do empreendedorismo e das pessoas nas organizações”, organizada pela Seal Group, com o apoio da Câmara Municipal de Anadia.

A presidente da Câmara de Anadia, Maria Teresa Cardoso, é uma das oradoras convidadas da conferência, que abordará o tema “As Cidades e a Atração de Talentos”. A iniciativa vai contar ainda com a presença do diretor Fabril da Toyota Caetano Portugal, António Castro, que falará sobre o “Impacto da Tecnologia nas Organizações”; a CEO das Cave Central da Bairrada, Margarida Matos, destacará o “Talento em Equipas de Sucesso”; e, finalmente, a Diretora de RH do Grupo AB, Ana Sousa, que abordará o tema “Recrutamento e Retenção de Talento na era Digital”. O painel de debate será moderado por Manuel Cepeda, Advisory Board Member Seal Group.

O evento encerrará com a palestra “Empreendedorismo 4.0“, por Sérgio Almeida, fundador do Seal Group.