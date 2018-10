O produto Graduva, um óleo de graínha de uva prensado a frio, produzido pela Destilaria Levira, localizada no concelho de Anadia, acaba de ser reconhecido na quinta edição do Prémio Intermarché Produção Nacional, por ser um produto inovador.

Refira-se que foram mais de 80 candidaturas válidas que se apresentaram a concurso nesta edição, o que representou “o número mais elevado de sempre”, salientou Martinho Lopes, administrador do Grupo Intermarché.

Do universo daquelas candidaturas, saíram 10 vencedoras, com o bairradino Graduva a ser um desses produtos distinguidos.

“A paixão pelo que fazemos e a nossa preocupação pelo meio ambiente levou-nos a inovar e a criar uma oportunidade a partir do que alguns consideram um desperdício”, disse Pedro Carvalho, da Destilaria Levira.

“Ao longo do tempo foram criados novos processos, inovadas as técnicas, e aprimorado o nosso produto, o que nos tornou únicos na produção de Óleo de Grainha de uva prensado a frio”, completou o empresário.

Para aquela empresa bairradina, Graduva concentra no seu interior “anos de experiência e de forte inovação. É o melhor de nós e o melhor que Portugal tem para dar”.

Esta paixão fez com que Graduva fosse nomeada como finalista e recebesse a Menção Honrosa na categoria de Inovação.

Mas não é só o produto que é inovador. Conforme menciona o próprio Intermarché, Graduva “chega ao consumidor numa lata de design inovador, disponível em 250, 500 e 750 ml.”

Graduva conta ainda com o selo da Fundação Portuguesa de Cardiologia, afirmando que é um produto mais saudável, assim como a Certificação Kosher, que é uma certificação mundialmente reconhecida e atribuída como sinónimo de controlo máximo de qualidade.

Este produto faz parte da campanha “Portugal Sou Eu” e está em fase final da certificação Bio/Organic.