A Santa Casa da Misericórdia de Vagos e a Câmara Municipal promovem, no dia 19 de outubro, a segunda edição da Solidariturna, Caminhada Solidária Noturna.Este evento, marcado para as 20h30, junto à Santa Casa da Misericórdia, tem como finalidade angariar fundos para as IPSS´s e Bombeiros do concelho de Vagos.

A inscrição é obrigatória e pode ser efetuada, até dia 17 de outubro, preenchendo o formulário electrónico em: https://goo.gl/forms/vJeHkiNxuWINyZQk2, ou diretamente na Santa Casa, nas IPSS´s do concelho e nos Bombeiros Voluntários de Vagos. No momento da inscrição deverá indicar a entidade a quem pretende doar o seu valor.

O valor da inscrição é de 6 passos, com oferta de um kit, sendo que as crianças até aos 6 anos o valor da inscrição é gratuito, mas sem a oferta do kit.

A concentração ocorre, pelas 20h e no final do evento, haverá um arraial na Quinta do Ega.

Mais informações em: solidariturna@scmvagos.eu ou através do telefone: 234 799 180.