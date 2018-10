A votação no primeiro Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro elegeu a concretização de dois projetos dos quatro a concurso, deixando uma porta aberta para a realização de um terceiro projeto. Os resultados foram dados a conhecer no decorrer da última reunião pública da Câmara Municipal, na passada quinta-feira.

Contabilizados os votos de 465 participantes, de um total de 542 inscritos, foi o projeto D – ActiveMOB – Atividade Física ao Ar Livre que acumulou, no total, 567 pontos, deixando em segundo lugar o projeto C – Reabilitação Urbana do Largo do Mercado Municipal.

Recorde-se que foi destinada pela Câmara uma dotação de 177 mil euros para esta primeira edição e, por isso, os dois projetos vencedores (D com orçamento de 57.195 e o C com verba prevista de 89.400 euros), deixam ainda um montante disponível de 30.765 euros, que pode abrir portas para a concretização do projeto que se classificou em terceiro lugar, que é a proposta A- Requalificação do Edifício da Antiga Escola do Cercal.

Leia a notícia completa na edição de 4 de outubro 2018 do JB