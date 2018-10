Uma empresa ligada à indústria das bicicletas vai investir 5 milhões de euros e ocupar uma área de 50 mil m2 na Parcela B do Parque Empresarial de Soza. A empresa, cuja identidade ainda não foi divulgada, vai criar entre 50 a 70 postos de trabalho.

Com o firmar deste investimento, que será realizado em três fases, o Parque Empresarial de Soza fica com uma taxa de ocupação muito próxima dos 100 por cento. “Se nós entretanto chegarmos a um acordo com uma empresa, com quem estamos prestes a assinar um contrato-promessa, o PES ficará praticamente ocupado”, confirmou a JB o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado.

Relativamente ao projeto da empresa de bicicletas, o autarca avança que “este projeto, que vai desenvolver-se em três fases, está devidamente consolidado e apresenta garantias de sucesso que em muito contribuem para o desenvolvimento social e económico do concelho de Vagos”.