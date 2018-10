Dois homens morreram ao início da tarde da passada terça-feira, num lagar de vinho, na Póvoa do Carreiro (Troviscal), soube o JB junto de fonte ligada aos Bombeiros de Oliveira do Bairro e segundo dados recolhidos no local.

Luís Pato, de 48 anos, e um seu ajudante Vítor, de alcunha “Trifásico”, estariam no lagar pouco depois das 13h e, por razões desconhecidas, sucumbiram no local.

Segundo apurámos, terá sido a mãe de Luís Pato, Rosa Soares, que por volta das 13h30 foi chamar os trabalhadores para almoçar, deparando-se com o filho em sofrimento no lagar, chamando de imediato por socorro junto do vizinho Carlos Alberto Rodrigues, que confirmou ao JB o desenrolar do trágico acontecimento.