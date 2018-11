Mais de três centenas de pessoas, entre premiados, familiares e convidados, assistiram durante duas horas, a um desfile de conquistas e reconhecimentos. A 8.ª Gala do Desporto do Jornal da Bairrada teve um significado ainda mais especial, dado tratar-se de um ano decisivo da candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020.