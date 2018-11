O Pai Natal vai chegar a Anadia na tarde do próximo sábado, dia 1 de dezembro, feriado nacional, num momento muito especial e aguardado pelas crianças.

Assim, pelas 15h, terá início, no Pavilhão Municipal de Anadia, uma parada protagonizada pelo mais famoso habitante do Polo Norte, que, acompanhado pela sua comitiva de renas, de duendes e de outras figuras associadas ao imaginário do Natal, se dirigirá até à Praça da Juventude, percorrendo as diversas artérias do centro da cidade de Anadia, nomeadamente a Av. Eng. Cancella de Abreu, Largo Dr. António Costa Almeida, Alameda Poeta Cavador, Avenida das Laranjeiras (até à rotunda dos Bombeiros), Rua Júlio Maia, Praça Visconde de Seabra, Rua Fausto Sampaio (galerias comerciais), Rua Alexandre Seabra, Praça do Município, terminando na Casa do Pai Natal instalada na Praça da Juventude.

Este será o ponto de partida para o extenso programa “Natal em Anadia”, que vai animar o concelho até aos “Reis”. Para além das tardes infantis e de espetáculos musicais e teatrais a realizar no Espaço Anatália (instalado na Praça Visconde de Seabra), o programa conta com a já habitual Pista de Gelo, no Parque Urbano de Anadia, Carrossel Parisiense, animação de rua e iluminação de Natal, na Praça da Juventude, e ainda um sorteio de Natal realizado em colaboração com a ACIB e com o comércio local.

Outra das atrações vai ser novamente a Árvore de Natal “Anadia Capital do Espumante”, única no país, com oito metros de altura, e feita com três mil garrafas de espumante que este ano vai ficar instalada na Praça do Município.

O programa termina, no dia 11 de janeiro, no Cineteatro Anadia, pelas 21h30, com o tradicional Concerto de Ano Novo e Reis, interpretado pela Orquestra Filarmonia das Beiras que, este ano, tem como convidada a fadista Cristina Branco.