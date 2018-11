A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião, o acordo de princípio com vista à aquisição da Quinta do Murtal, pelo valor de 2,3 milhões de euros.

A decisão, contestada pela oposição, que acabaria por votar contra, vai permitir a viabilização deste acordo que estabelece o pagamento de um milhão de euros no início de 2019, 800 mil euros no início de 2020, e 500 mil euros no início de 2021.

Leia mais na edição impressa de 22 de novembro.