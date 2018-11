“Baga – A Casta, o Vinho, a Região” é o tema central do congresso que vai decorrer no auditório do Biocant Park, em Cantanhede, no próximo dia 30, sexta-feira. Trata-se de um encontro de profissionais da atividade vitivinícola promovido no âmbito de uma parceria da autarquia cantanhedense com a revista Grandes Escolhas, a Adega Cooperativa de Cantanhede e as empresas Kompassus e Quinta de Baixo, tendo como objetivo fomentar a reflexão sobre as principais questões relacionadas com produção de vinhos a partir da casta identitária da Bairrada, entre as quais a organização das áreas de exploração, o ciclo vegetativo da vinha, características enológicas, estratégias comerciais e também o seu papel na afirmação da região do ponto de vista enoturístico.

Contando com o apoio da Comissão Vitivinícola da Bairrada e da Turismo Centro de Portugal, o evento irá desenrolar-se com base em intervenções de reputados especialistas nacionais e internacionais, que serão o ponto de partida para debates que visam suscitar novas pistas sobre o enquadramento da Baga em aspetos como a vinha, investigação, zonagem, enologia, produto, comunicação e turismo.

A participação é gratuita, mas obrigatória (inscricoes@grandesescolhas.com; tlf: 215800478) sendo sujeito a pagamento o jantar final (25 euros) e a Masterclass BAGA (10 euros), orientada por Luís Lopes, no dia 1, a partir das 10h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A abertura do congresso, às 10h, contará com uma mensagem de boas-vindas da presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, após o que serão apresentadas comunicações por César Almeida (DRAP-Estação Vitivinícola da Bairrada), Antero Martins e Elsa Gonçalves (Instituto Superior de Agronomia), Francisco Antunes (Aliança Vinhos), e João Soares (Caves Messias).

À tarde haverá uma mesa redonda com os enólogos e produtores Anselmo Mendes (Kompassus), Luís Pato, Mário Sérgio Nuno (Quinta das Bágeiras), Osvaldo Amado (Adega Cooperativa de Cantanhede) e Sérgio Silva (Quinta de Baixo), seguida de uma intervenção centrada em no projeto Baga-Bairrada, “Um Caso de Sucesso”, por Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, seguindo-se a temática “Importância da Baga como Fator de Identidade Regional”, por Dirceu Vianna Júnior (Master of Wine), a anteceder uma alocução do presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, sobre “A Bairrada como Destino e Produto Turístico”.