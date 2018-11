O Pavilhão de Desportos de Anadia foi palco, no passado dia 16 de novembro, da XII Gala do Basquetebol aveirense, promovida pela Associação de Basquetebol de Aveiro (ABA), no âmbito do seu 86.º aniversário.

A Câmara Municipal de Anadia foi uma das entidades reconhecidas pela Associação de Basquetebol de Aveiro, com a atribuição ao Município do “Prémio Colaboração”. O galardão foi entregue pelo presidente da ABA, João Carlos Ribeiro, à presidente da Câmara de Anadia, Teresa Cardoso.

O responsável associativo, João Carlos Ribeiro, destacou a “parceria profícua” com o Município, esperando que a mesma se mantenha nos próximos anos.

Teresa Cardoso sublinhou que o Basquetebol no concelho de Anadia “tem uma longa e admirável história, com numerosos praticantes e técnicos, equipas de renome, excelentes infraestruturas e inúmeros adeptos”.

O representante da Federação Portuguesa de Basquetebol, Vítor Ferreira, mostrou-se agradado com o facto de a modalidade no distrito continuar a crescer. “Tem mais 186 atletas do que na época transata, contando atualmente com 2579 atletas”, afirmou. Anunciou ainda que a ABA e a Universidade de Aveiro têm na “forja” um projeto para “a formação de dirigentes desportivos” que deverá arrancar muito em breve.

A Gala teve como principais objetivos distinguir atletas, clubes, dirigentes e entidades que, ao longo do ano, deram o seu contributo para a promoção e desenvolvimento desta modalidade.