Completo o primeiro ano de mandato, a nova líder do executivo cantanhedense elege os investimentos nas zonas industriais como grande prioridade para o desenvolvimento económico local, aponta o turismo como consequência maior das realizações culturais e desportivas no concelho e defende um trabalho além fronteiras, com os municípios vizinhos, no arrojado trabalho de afirmação da Região Centro. Helena Teodósio assume um trabalho de continuidade na autarquia que já conhece a sua ação há 17 anos, mas não esconde a intenção de deixar um cunho pessoal, que já começou, nesta condição de líder.

Entrevista completa para ler na edição desta semana.