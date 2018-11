João Ricardo Pateiro é o próximo convidado do ciclo “Quintas no Museu – Histórias de Vida”, que irá decorrer, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, na próxima quinta-feira, 15 de novembro, pelas 21h30, numa organização do Município de Anadia.

O jornalista desportivo da Rádio TSF vai falar da sua história de vida, percurso profissional, bem como de algumas lendas do desporto nacional. A entrevista será moderada pelo jornalista Teófilo Fernando.

O formato deste ano do projeto “Quintas no Museu” sofreu algumas alterações, designadamente a realização de mais sessões, que se estendem de março a dezembro, e não apenas durante os meses de verão, como aconteceu na primeira edição. Por outro lado, os convidados para as tertúlias são oriundos de outros universos, não se limitando ao musical. Desta forma, para além dos concertos intimistas, o público tem oportunidade de assistir a entrevistas a figuras bem conhecidas.

Por este espaço museológico já passaram este ano, Luís Guerreiro (março), José Redondo (abril), Júlio Pereira (junho), Luís Portugal (julho), Rão Kyao (setembro) e António Manuel Ribeiro (outubro).

As entradas são livres, mas limitadas à capacidade da sala.