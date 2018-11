A Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada volta a organizar uma Noite da Confraria, no próximo dia 16 de novembro. Depois de, em 2016, o resultado deste evento solidário ter revertido para cinco IPSS’s da Bairrada (uma por concelho), desta feita a associação escolhida é a APPADCM de Anadia. Havendo, naturalmente, muitos candidatos para o efeito, “não houve nenhum critério em especial” para que a escolha recaísse na APPACDM de Anadia, “apenas seguimos a sugestão de um elemento da direção”, adiantou ao JB o presidente da Confraria do Leitão da Bairrada, António Duque.

“Amigos e Sorrisos” é o tema desta noite, que se espera junte cerca de três centenas de pessoas na Quinta de Santo António (Restaurante Mugasa), na Fogueira, Sangalhos. “Dada a instituição que é, precisa de amigos e também precisa bastante de sorrisos, por isso pensamos que é adequado.”

O programa da noite já está a ser divulgado, no qual se inclui uma participação da própria associação. “Queríamos que a interligação com a APPACDM fosse a todos os níveis. Sabendo que eles têm um grupo de bailado, foi unânime entre nós e a associação que eles participassem”, frisa António Duque.

Lugares limitados

As inscrições para a noite “Amigos e Sorrisos” devem ser feitas até ao dia 13 de novembro. O custo do jantar é de 30 euros. As reservas devem ser feitas para a APPACDM (231 510 460 ou appacdm.anadia@mail.telepac.pt) ou para a Confraria (c.g@leitaobairrada.com).

A receção, às 19h30, contará com a participação do saxofonista Alexandre Gomes e animação “Mais feliz”. Ao longo do jantar, haverá vários momentos culturais, com a intervenção de Presto Duo (cordas e quarteto), Bailado da APPACDM de Anadia, José Craveiro, momentos de poesia com Jorge Neves (ator) e Joaquim Grangeia, e Albano Jorge.

António Duque alerta para a limitação da sala (300 pessoas) e avança que a adesão está a ser “bastante significativa”.

Camas articuladas

O resultado da noite reverte para a associação de Anadia, sob a forma de camas articuladas. “Questionámos a APPACDM sobre as suas carências atuais e a resposta foi nesse sentido. As camas articuladas irão para a extensão de Vilarinho do Bairro.”

Esta é já a 6.ª Noite da Confraria organizada pela Confraria do Leitão, um projeto a que será dada continuidade. “Gostaríamos de fazer duas Noites da Confraria em 2019, com duas entidades beneficiadas, que não serão de Anadia, mas de outros concelhos da Bairrada”, sustenta o presidente da Confraria, para quem a vertente social devia estar sempre patente no movimento confrádico. “Esta vertente social está na génese da Confraria do Leitão, no entanto, há poucas confrarias com esta vertente”, lamenta António Duque.

30 cadeiras de rodas entregues na última Noite da Confraria

Desde 2016 que não se fazia uma Noite da Confraria. Em setembro de 2016, realizou-se a Noite das Sete Maravilhas, como forma de celebrar o 5.º aniversário da eleição do Leitão da Bairrada como uma das 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa. Nessa ocasião, foram entregues 30 cadeiras de rodas, a cinco IPSS’s da Bairrada – Paraíso Social de Aguada de Baixo (Águeda); Centro Social Cultural e Recreativo de Avelãs de Cima (Anadia); PRODECO – Progresso e Desenvolvimento de Covões (Cantanhede); CAPP – Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa (Mealhada) e Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça (Oliveira do Bairro).

Oriana Pataco