O ciclo de concertos “Sons na Bairrada”, com a assinatura da Rota da Bairrada, será apresentado uma vez mais ao público no dia 17 de novembro, tendo desta vez como palco as Caves Messias. Este produtor, com 90 anos de história e com sede na Mealhada, abrirá portas ao evento onde o vinho e a gastronomia se conciliarão em perfeita melodia com as performances artísticas preparadas para o momento.

A iniciativa, cuja organização cabe à Associação Rota da Bairrada (ARB), vai já na 6.ª edição, e pretende dar a conhecer as caves e adegas da região da Bairrada, conjugando a música e a gastronomia da região.

Os “Sons na Bairrada” decorrem entre as 16h e as 19h. Do programa fazem parte uma visita guiada às remodeladas caves subterrâneas com incidência sobre as temáticas vínicas, assim como a degustação de vinhos e espumantes criteriosamente selecionados. As iguarias regionais vão acompanhar a prova técnica conduzida pelo enólogo da casa, que fará a apresentação dos vinhos e espumantes.

A música e a dança estarão presentes ao longo do evento. “Presto Duo” é o grupo musical convidado que, com o seu quarteto (violino, violoncelo, piano e voz) fará as honras nesta casa com mais de 90 anos de história. A aliança entre o elevado nível de formação dos músicos, o requinte e sofisticação das Caves Messias são a garantia de um evento inesquecível.