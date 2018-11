O grupo de fados Tertúlia Bairradina está a celebrar vinte e cinco anos. Um quarto de século de atividade ininterrupta, que será assinalado com um novo CD, intitulado “25 Anos de Tertúlia” e que será apresentado no próximo dia 15 de dezembro, no decorrer de uma Gala no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro.

Desde o início do grupo, em 1993, foram várias as formações, chegando a Tertúlia Bairradina a ter duas violas, três guitarras e três cantores. Composta atualmente por guitarra, viola e voz, mantém no entanto o mesmo desígnio que atravessou estes vinte e cinco anos, o de viver e dar a ouvir o fado, a balada, a canção de Coimbra.

Horácio Branco (voz) é, a par do guitarrista Ernesto Garrelhas, da Gafanha, um dos fundadores do grupo; Alexandre Barros, de Ancas, não esteve na fundação, mas integra o grupo há vários anos. Horácio Branco confessa ao JB que a Tertúlia Bairradina jamais imaginou chegar às bodas de prata.

