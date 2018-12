O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento de Aveiro, apreendeu em Vagos, na passada quarta feira (dia 5), a quantidade de 201 artigos contrafeitos.

No âmbito de uma ação de fiscalização policial a recintos de venda ambulante na Gafanha da Boa-Hora, visando a deteção de produtos contrafeitos, os militares apreenderam 65 peças de vestuário, 86 pares de sapatilhas, cinco cintos, sete malas e 38 perfumes.

Segundo as autoridades, os produtos contrafeitos apreendidos e que estavam expostos para venda ascendiam a um valor aproximado de 5 920 euros, tendo sido identificada uma mulher com 40 anos e quatro homens com idades compreendidas entre os 33 e 40 anos. O material apreendido irá ser entregue ao Ministério Público de Vagos.

Esta operação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção de Aveiro.