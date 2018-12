A Assembleia Municipal de Cantanhede aprovou, por unanimidade, uma moção apresentada pela bancada do PSD em “Defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) – Por Serviços de Saúde de Qualidade no Município de Cantanhede”.

No texto submetido a votação do órgão deliberativo da autarquia na reunião plenária de 14 de dezembro refere que “o SNS é um pilar da democracia e um pilar para a coesão e progresso social” e enaltece “as posições públicas que a Senhora Presidente da Câmara Municipal tem vindo a assumir, reclamando da tutela a resolução de várias situações que comprometem gravemente a qualidade dos serviços de saúde prestados aos munícipes” de Cantanhede.

