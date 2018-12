O Cineteatro Messias, na Mealhada, recebe, no próximo domingo, dia 23 de dezembro, às 16h, o musical “O Príncipe Nabo”, uma produção da companhia de teatro Cri’Art que, de uma forma divertida, transmite valores da igualdade, do amor e da solidariedade. No mesmo dia, antes do espetáculo, o Pai Natal chegará ao Cineteatro Messias no seu trenó, onde estará a receber as cartas e os desejos das crianças, a fazer fotografias com a pequenada e a distribuir lembranças.

“No Reino da Abundância cresceu a princesa Beatriz com bastante fartura, rodeada de luxos tremendos, inúmeras criadas e demasiados vestidos. Estas riquezas exageradas tornaram-na numa mulher arrogante, vaidosa e desbocada, sendo incapaz de amar alguém ou de ser bondosa ou meiga com outra pessoa. Certo dia, vê-se obrigada pelo pai a casar com um príncipe, depois de rejeitar vários pretendentes com desculpas embaraçosas e insultos mordazes. Esse príncipe, o Nabo, é quem lhe vai mostrar o quão vazia é a sua vida, revelando-lhe que, em vez de malícia e birras de menina mimada, deverá cultivar no seu coração a humildade e a candura. E é através do perdão que a princesa descobre a sua verdadeira humanidade”.

A sinopse da peça, baseada na obra de Ilse Losa, mostra o quão ela é importante e a razão pela qual tem sido bastante usada no âmbito do combate ao insucesso escolar, desde o ensino pré-escolar.

Antes da peça, depois das 15h, o Pai Natal estará no Cineteatro para receber as crianças num tradicional momento mágico para os mais pequenos. As crianças poderão entrar num trenó construído propositadamente para o efeito, com madeira aproveitada de árvores caídas aquando da tempestade Leslie, e revelar ao Pai Natal os seus desejos da época