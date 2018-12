No âmbito do programa de atividades gratuitas que a Biblioteca Municipal delineou para celebrar a quadra natalícia, destaca-se para os próximos dias a iniciativa “Natal é Ternura”, com duas sessões, sexta-feira e sábado, dias 21 e 22 de dezembro, nos Polos de Leitura de Bustos e Palhaça, respetivamente.

“Alfabetos&Afetos” é o nome da sessão que vai ter lugar às 10h30, esta sexta-feira, no Polo de Leitura de Bustos. No dia seguinte, à mesma hora, o Polo de Leitura da Palhaça recebe a sessão “Já é Natal?”. As duas atividades são destinadas a crianças com idades entre os 3 e os 5 anos.

Destaque também para o projeto ”Nós e as Histórias”, de promoção do livro e da leitura, que desafia a população a contar histórias às crianças, e que apresenta a sua segunda sessão esta sexta-feira, dia 21 de dezembro, às 10h30, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro. O cinema vai também passar pela Biblioteca, no sábado, 22 de dezembro, às 16h, com o filme “Feliz Natal com o Mickey, Donald e amigos”, para crianças com idades entre os 4 e os 12 anos.

As inscrições para cada uma destas atividades podem ser feitas até à véspera da sua realização, presencialmente na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, através do endereço eletrónico bmolb@cm-olb.pt ou via contacto telefónico para o 234 732 117.