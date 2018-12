O Orfeão de Vagos comemorou, no último sábado, as “bodas de prata” e fez a festa em casa para vaguense ver. Do programa, para além da missa cantada, na igreja matriz, por alma dos antigos orfeonistas, seguida de romagem ao cemitério onde foi depositada uma coroa de flores, a tarde foi servida por música. O espaço onde está a decorrer mais uma edição da “NATAL(i)A”, foi palco de um momento musical informal, tendo a partir das 17h atuado o orfeão aniversariante, o Grupo Coral LeGatto de Mira, o CORUÉ – Coro da Universidade de Évora, e o Coral Polifónico Sta. Cecília de Calvão.

