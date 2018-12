A XVII edição do Grande Prémio de Atletismo “Vila da Palhaça – Oliveira do Bairro” trouxe às ruas da Palhaça mais de meio milhar de participantes, com um nível de participação como há muito não se via, transformando esta edição numa das melhores de sempre.

António Pedro Rocha (CD São Salvador do Campo) repetiu o triunfo da época passada, enquanto Emília Pisoeiro (RD Águeda) inseriu pela primeira vez o seu nome na lista de vencedores do Grande Prémio.

A competição recebeu ainda o Campeonato Distrital de Estrada, consagrando individualmente Nuno Carraça (NAC) e Emília Pisoeiro (RD Águeda), em seniores e José Vieira (CDC Castelo de Paiva) e Laura Regalado (Grecas), no escalão de Sub-23.

A lista de inscritos deixava antever uma prova com nível qualitativo elevado e os atletas não defraudaram as expectativas, com a prova principal a desenrolar-se a um ritmo elevado desde o início, em ambos os géneros. No setor masculino, o grupo da liderança foi perdendo unidades ao longo das 3 voltas ao percurso, com os 9 primeiros atletas a entrarem juntos para o último quilómetro, momento em que António Pedro Rocha, do CD São Salvador do Campo, voltou a fazer uso da sua velocidade terminal para vencer com o tempo de 28 min 57 seg, relegando para o 2.º e 3.º lugares Davide Silva e Hugo Almeida, ambos do SC Braga, seguidos por Miguel Borges, do SL Benfica e Pedro Ribeiro, do Sporting CP, 4.º e 5.º classificados, respetivamente.

No setor feminino, as atletas do RD de Águeda desde cedo ocuparam os 3 primeiros lugares, com Emília Pisoeiro (1.ª), Susana Cunha (2.ª) e Carla Martinho (3.ª) a imporem um ritmo forte, destacando-se das demais atletas e fazendo o pleno no pódio para o clube aguedense. Vitória final para Emília Pisoeiro, com 31 min 57 seg, com o top 5 a ser completo com a atleta olímpica Clarisse Cruz, do Grecas (4.ª posição) e Jéssica Pontes do SC Braga (5.ª classificada).

Nos escalões de formação, as vitórias foram repartidas por diversos clubes, com a ADREP a conseguir 4 vitórias individuais e 2 coletivas, por intermédio de Rodrigo Mota (iniciados), Vânia Pinhal (iniciadas), Mariana Ferreira (juvenis), Adriana Caldeia (juniores) e das equipas de iniciados masculinos e de juvenis femininos.

Em juvenis masculinos, Fábio Simões (RD Águeda) venceu isolado a corrida de 3.850m.

O Grande Prémio foi apadrinhado por Mário Carvalho, num reconhecimento do clube ao ex-dirigente que foi presidente da ADREP entre 1984 e 1990 e entre 1993 e 2000. A ocasião foi ainda aproveitada para a Associação de Atletismo de Aveiro entregar ao atual presidente da ADREP, Mário Braga, o “Certificado de Prata”, um reconhecimento da Federação Portuguesa de Atletismo atribuído ao clube da Palhaça na última Assembleia Geral federativa, pelo número de atletas federados (154).

Mário Braga aproveitou para classificar esta edição “como uma das melhores de sempre, com mais de 500 atletas chegados à meta” e a presença de 58 clubes de todo o país, numa afirmação a nível nacional da prova organizada pela ADREP, com o apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, da Junta de Freguesia da Palhaça, da Associação de Atletismo de Aveiro, da Sousa e Silva, Lda e que este ano, contou com o suporte técnico da Lap2Go.

Vencedores individuais. Benjamins A: Rodrigo Matos (RD Águeda) e Inês Martins (Beira-Mar).

Benjamins B: João Rodrigues (Villa Cesari) e Maria Rocha (Arada AC).

Infantis: Henrique Silva (Beira-Mar) e Sara Rocha (SC Espinho).

Iniciados: Rodrigo Mota (ADREP) e Vânia Pinhal (ADREP).

Juvenis: Fábio Simões (RD Águeda) e Mariana Ferreira (ADREP).

Juniores: João Pedro (SL Benfica) e Adriana Caldeira (ADREP).

Seniores: António Pedro Rocha (CDSS Campo) e Emília Pisoeiro (RD Águeda).

Veteranos masculinos: veteranos 1-Artur Oliveira (Guilhovai). Veteranos 2: Gil Ferreira (CDSS Campo): Veteranos 3: António Fernandes (Guilhovai). Veteranos 4: Tozé Velha (GD 3 Santos Populares). Veteranos 5: Pedro Terra (SSTM São J. Madeira). Veteranos femininos: Helena Sampaio (AFIS).

Vencedores coletivos. Benjamins B: CD Feirense (masculinos) e Arada AC (femininos).

Infantis: SC Espinho (masculinos) e Arada AC (femininos).

Iniciados: ADREP (masculinos) e CD Feirense (femininos).

Juvenis: ADREP (femininos).

Juniores/seniores masculinos: ACR Vale de Cambra.

Geral feminina: RD Águeda.

Veteranos Masculinos: GDC Guilhovai.