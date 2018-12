Bernardo Calvo (natural de Sangalhos – Anadia), aluno do curso de Gestão e Produção de Cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra é o grande vencedor da 14.ª edição da Revolta do Bacalhau 2018 – na categoria de estudante – (em 2.º lugar ficou Manuel Maria, da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, seguindo-se Pedro Pereira, da Escola de Formação em Turismo de Aveiro).

A Final desta 14.ª edição decorreu no passado dia 19 de dezembro – no Hotel Sheraton Lisboa e o momento representou o culminar de um ano de concurso, para premiar profissionais de cozinha, estudantes e restaurantes, avaliando a inovação e criatividade no desenvolvimento de receitas com Bacalhau Salgado Seco da Noruega.

A Revolta do Bacalhau é um Concurso Nacional, criado pelo Recheio e pelo NSC – Conselho Norueguês da Pesca, onde são apresentadas propostas de receitas de Bacalhau da Noruega, procurando modelos tradicionais ou complementares de uso de produtos, técnicas e equipamentos para a confeção e apresentação dos trabalhos a concurso.