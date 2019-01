A equipa de Atletismo da ADREP escreveu mais uma página dourada na sua história, conseguindo no passado fim de semana o apuramento para a final da 1.ª Divisão do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta. A equipa da Palhaça deu assim continuidade aos brilhantes resultados que tem vindo a alcançar e carimbou o passaporte para a final da 1.ª Divisão, que se disputará em Braga, nos dias 16 e 17 de fevereiro, juntamente com o Sporting CP, SL Benfica, Juventude Vidigalense, ADC Jardim da Serra (Madeira), SC Braga, GA de Fátima e o Grecas – Vagos.

A fase de apuramento realizou-se no Expocentro de Pombal, com as 39 equipas inscritas a serem divididas por 3 grupos de competição, tendo a ADREP integrado o 1.º grupo, no sábado à tarde. Refira-se que, para efeitos do Campeonato Nacional de Clubes, apenas são classificadas as equipas que se apresentaram com um mínimo de 7 atletas em provas individuais, tendo a ADREP pontuado em todas as 13 provas do programa de competição.

Individualmente, destaque para Maria Fernandes, que na prova de lançamento do peso conseguiu a 4.ª melhor marca a nível nacional nesta fase de apuramento, com um novo recorde pessoal de 12,24 metros, registo que lhe garante o mínimo de acesso aos campeonatos nacionais de seniores. Mariana Ferreira conseguiu igualmente um lugar no top5 nacional, terminando a prova de 800m com um novo recorde pessoal de 2,19 minutos, a 5.ª melhor marca alcançada em todos os grupos deste apuramento. Bruna Varela esteve também em plano de destaque, contribuindo com a 6.ª melhor marca da fase de apuramento na prova de salto em comprimento (5,18 metros) e a 7.ª marca nos 60m barreiras com 9,55 segundos.

Próximo do top10, em termos das marcas alcançadas nos 3 grupos de apuramento deste nacional, ficaram ainda as saltadoras Kidline Gomes, 11.ª no salto em altura com 1,50 metros e Francisca Reis, igualmente 11.ª com 2,40 metros no salto com vara. Beatriz Santos melhorou o seu recorde pessoal no triplo salto, registando 10,91 metros, a 12.ª marca do apuramento. Igualmente na 12.ª posição da fase de apuramento terminaram Sandra Leitão, com um registo de 16,35 minutos nos 3000m marcha e Vânia Pinhal, que conseguiu um espetacular recorde pessoal de 4,58 minutos nos 1500m, mínimos de acesso ao Campeonato Nacional de Juniores, ela que é apenas juvenil de 1.º ano. Sara Pinho mostrou mais uma vez estar no bom caminho, neste seu regresso após maternidade, sendo 13.ª na prova de 3000m, uma das mais concorridas do programa, com 10,20 minutos, uma melhoria de 14 segundos comparativamente ao alcançado na semana anterior em Vagos.

A estafeta de 4x400m terminou na 13.ª posição, com 4,20 minutos, sendo composta por Rita Santos, Bruna Varela, Sofia Castanhas e Cátia Rodrigues. Cátia Rodrigues que foi 4.ª na sua série de 60m (24.º posto na geral), enquanto que Rita Santos realizou a sua primeira abordagem mais competitiva à prova de 400m, melhorando o seu recorde pessoal para 64,58 segundos, terminando a sua série na 3.ª posição (22.º registo da fase de apuramento).

Somados todos estes contributos individuais, a ADREP somou um total de 278 pontos, registo que lhe permitiu a presença na final da 1.ª Divisão que será, acima de tudo, um prémio para as atletas da Palhaça que estão a realizar uma época notável e que colocaram a equipa entre as 8 melhores de Portugal em Pista Coberta.