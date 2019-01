A equipa de Atletismo da ADREP está a ter um arranque de época em grande, dominando os campeonatos distritais de inverno no setor feminino. Depois da conquista dos campeonatos distritais em seniores e em sub-23 e do título de vice-campeão em juvenis, desta feita foi a equipa de juniores que triunfou de forma convincente, com 122 pontos, contra os 89 pontos da AFIS/Ovar, na 2.ª posição e os 48 do NA de Cucujães, terceiro classificado. A competição realizou-se no passado fim de semana, no Estádio Municipal de Vagos e permitiu ainda a conquista de 15 medalhas individuais. Paralelamente ao Campeonato Distrital de Juniores, a Associação de Atletismo de Aveiro fez disputar ainda o Campeonato Distrital de Veteranos, competição que permitiu à ADREP a conquista de mais 10 títulos individuais.

A vitória coletiva da equipa feminina de juniores da ADREP acabou por ser o corolário de um fim de semana em que, apesar do frio, os atletas da Palhaça conseguiram um vasto leque de bons resultados, com recordes pessoais a serem melhorados e com a obtenção de mínimos para Campeonato Nacional. Individualmente, realce, desde logo para a vitória de Mariana Ferreira na prova de 800m, com novo recorde pessoal de 2.20 minutos obtidos em autêntico contrarrelógio, permitindo ainda a Vânia Pinhal (3.ª classificada) melhorar o seu recorde pessoal para 2,26 minutos e obter os mínimos para o Campeonato Nacional de Juvenis. Mariana Ferreira alinhou ainda na prova de 400m, sendo segunda classificada com 63,30 segundos. Nos 800m masculinos, Max Taranov foi 5.º classificado, melhorando o seu recorde pessoal para 2,13 minutos.

Vânia Pinhal triunfou nos 1500m graças a uma volta final rapidíssima, fixando o seu recorde pessoal na distância em 5,05 minutos, logo seguida por Adriana Caldeira, 2.ª classificada com novo recorde pessoal de 5,06 minutos. Adriana Caldeira viria a ser a vencedora da prova de 3000m, liderando desde o início e melhorando o seu melhor na distância em 10 segundos, fixando-o em 10,54 minutos e, desta forma, carimbando o acesso ao Campeonato Nacional de Juniores. Ainda nos 3000m femininos, registo para o novo recorde pessoal de Carolina Ribeiro que, com 11,39 minutos, garantiu o 4.º posto e os mínimos de acesso aos campeonatos nacionais de juvenis, ela que se encontra na sua época de estreia na modalidade. Na mesma distância, mas no setor masculino, André Fonte terminou na posição bronze, com novo recorde pessoal de 9,57 minutos, feito repetido nos 1500m, prova em que foi igualmente 3.º, com 4,41 minutos.

Nas disciplinas técnicas, registo para as 2 medalhas de prata alcançadas por Beatriz Santos, com a saltadora a registar 1,46 metros no salto em altura e 10,54 metros no triplo salto. Beatriz viria ainda a ser 3.ª classificada nos 60m barreiras com 10,45 segundos, logo atrás de Sofia Castanhas, 2.ª classificada com 10,27 segundos. Micaela Nascimento foi 3.ª nos 60m, com novo recorde pessoal de 8,48 segundos, integrando ainda com Inês Fernandes, Gabriela Ribeiro e Sofia Castanhas, o quarteto da ADREP que terminou na 2.ª posição os 4x200m com o registo de 1,55 minutos. Nota final para a medalha de bronze de Tiago Nunes no lançamento do peso, com 10,31 metros e para os recordes pessoais de Andreia Elias e Inês Fernandes no salto em comprimento, 4.ª e 5.ª classificadas com 4,62 metros e 4,60 metros, respetivamente. Inês Fernandes melhorou o seu recorde pessoal também nos 60m, fixando-o em 8,72 segundos, terminando no 8º. posto.

Veteranos com 11 medalhas. A participação da ADREP no Campeonato Distrital de Inverno do escalão de veteranos foi praticamente perfeita com os atletas palhacenses a conseguirem 11 medalhas individuais em 11 provas disputadas, alcançando 10 vitórias e 1 medalha de prata. Realce para Alberto Fonte, a competir no escalão M45, que alcançou a 1.ª posição nas provas de 1500m, 800m e 400m (uma estreia na distância). Jorge Santos repetiu a façanha do colega de equipa e venceu as 3 provas em que participou no escalão de M50, nomeadamente os 60m, o salto em comprimento e os 200m. Hélder Rodrigues alinhou na prova de 3000m, triunfando em M65.

No setor feminino, Sandra Leitão, em F40 e Sara Pinho, em F35, triunfaram nos 3000m marcha e nos 3000m planos, respetivamente, assegurando um lugar na equipa sénior que no próximo fim de semana alinhará no apuramento do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta. Edna Neves foi 2.ª classificada nos 3000m, isto depois de triunfar na prova de 1500m.