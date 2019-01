A Unidade Móvel de Atendimento de Anadia (UMAA) vai prestar, a partir de janeiro, um novo serviço, na área da saúde, às populações do concelho. Para tal, o Município de Anadia, acaba de firmar um protocolo de cooperação com as clínicas Belorizonte – Centro Médico Integrado e Residências Geriátricas e a Clínica do Cértoma, para a prestação de tais serviços.

O protocolo prevê a prestação, duas vezes por mês, de serviços básicos de saúde, nomeadamente rastreio de controlo de glicémia, tensão arterial, educação para a saúde e avaliação médica. Com esta cooperação, o Município pretende desenvolver esforços, no sentido de aumentar a abrangência dos serviços básicos para a população rural, diversificando o tipo de respostas sociais disponíveis, designadamente na educação para a saúde e na avaliação médica, contribuindo assim para a melhoria da sua qualidade de vida.

Este serviço itinerante da Câmara Municipal de Anadia entrou em funcionamento, no passado mês de julho e, até ao momento, já atendeu 846 pessoas nas 10 freguesias do concelho.

A UMAA percorre, duas vezes por mês, 34 localidades, prestando diversos serviços públicos às populações mais isoladas e de menor mobilidade, nomeadamente nas valências da Biblioteca e do Espaço Cidadão.

Ler mais na edição impressa ou digital